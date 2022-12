Carabinieri. Controlli su spaccio di sostanze stupefacenti e sicurezza alla guida

Nei giorni immediatamente successivi alle Festività Natalizie, sono proseguiti i controlli dei Carabinieri per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, secondo la pianificazione disposta dal Comando Provinciale di Modena.

Nella serata di ieri, la Tenenza Carabinieri di Castelfranco Emilia ha deferito tre giovani in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di complessivi gr. 71 di “hashish”.

I servizi eseguiti nella medesima serata in Formigine, da personale della locale Stazione, hanno permesso di segnalare alla Prefettura due giovani quali consumatori di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 1990.

Analoga segnalazione è stata effettuata nello stesso giorno in Vignola, da personale di quella Tenenza, a carico di un 19 enne, trovato in possesso sostanza stupefacente per uso personale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in tutti i comuni della provincia.

Proseguono anche i controlli per la sicurezza stradale

Il 25 dicembre, poco prima delle 22.00 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, impegnati in uno dei predisposti servizi di controllo e sicurezza della circolazione stradale e degli utenti delle strade della provincia, hanno fermato controllato un’autovettura di piccola cilindrata, la cui conducente, una 43enne, è risultata sotto l’influenza dell’alcool, con un tasso alcolemico quadruplo rispetto al limite consentito.

La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena e la patente di guida le è stata ritirata per la sospensione.

I servizi per la prevenzione dell’incidentalità stradale e per la prevenzione delle condotte di guida più pericolose per la sicurezza saranno ripetuti in occasione delle prossime Festività di Capodanno, sulla viabilità urbana ed extraurbana, principale e secondaria, secondo una pianificazione approntata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena.