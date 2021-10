Blitz all'ex Pro Latte, identificati tre occupanti a busivi

Dopo i controlli effettuati ieri in viale Gramsci, questa mattina la Polizia Locale si è spostata in un altro punto critico della periferia nord. Sulla base di alcune segnalazioni di residenti della zona, le verifiche si sono concentrato sull’edificio privato in stato di abbandono dell’ex Pro Latte, nell’area tra via Finzi e via Gerosa: si tratta dello stabile abbandonato da anni meta di sbandati.

All'interno sono state identificate tre persone, una delle quali denunciata per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Durante il sopralluogo, gli operatori della Polizia locale hanno sospettato anche l’attività di spaccio avendo individuato alcune palline termosaldate di alcuni grammi di sostanze con un aspetto del tutto simile a quello di droga confezionata in dosi, sul tipo di hashish o cocaina. In realtà, dopo gli esami chimici, è stato appurato che non si trattava di stupefacenti ma, probabilmente, del tentativo di “spacciare” come tali semplice erba o gesso.