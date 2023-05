Furto al centro commerciale, bloccati dai Carabinieri mentre fuggono sull'autobus

Nella serata di ieri si è verificato un furto presso il supermercato Conad del centro commerciale La Rotonda. La direzione del negozio ha avvisato immediatamente i carabinieri e una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena si è portata sul posto per ascoltare i testimoni diretti e ottenere anche una descrizione fisica dei due ladri, che erano statoi notati dalla vigilanza interna ma erano riusciti a dileguarsi.

I militari si sono messi sulle tracce dei malviventi e sono riusciti a rintracciarli a bordo di un autobus di linea Seta. Le due persone sopettate, un 46enne e un 29enne, opportunamente controllati, sono state trovate in possesso di due zaini con all’interno la merce asportata.

Per i due è quindi scattata la denuncia a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso. La refurtiva, consistente in vari generi alimentari, bevande alcoliche e superalcoliche, del valore complessivo di 227 Euro, è stata recuperata e immediatamente restituita.