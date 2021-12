Continua l'attività di medico nonostante la sospensione dall'ordine, studio sequestrato

I Carabinieri NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, stanno conducendo una campagna di verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale per le figure "esercenti le professioni sanitarie" e "operatori di interesse sanitario". Le verifiche eseguite nel modenese da parte del Nas di Parma hanno portato anche alla denuncia di una dottoressa a Modena, un medico chirurgo specialista in medicina interna, che sarbbe stata sorpresa in attività nonostante la sospensione dall'Ordine a causa della mancata vaccinazione anti-covid.

I Carabinieri hanno anche sequestrato a scopo preventivo il centro medico presso il quale la dottoressa lavorava, mentre la professionista dovrà rispondere di esercizio abusivo della professione sanitaria.

Ad oggi, nel corso di controlli presso 1.609 strutture e centri sanitari pubblici e privati sono state verificate 4.900 posizioni relative a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e altre figure, accertando 281 situazioni irregolari dovute all'esercizio della professione in assenza della vaccinazione. Tra i professionisti controllati è emerso che 126 di loro eseguivano prestazioni seppur già destinatari del provvedimento di sospensione dall'Ordine professionale su segnalazione dell'Autorità sanitaria (ASL, ASP, ATS, etc.), continuando a svolgere la libera professione presso gli studi medici di proprietà o presso ambulatori, come pure all'interno di reparti in ospedali pubblici e cliniche private, in ragione del loro incarico di medico o infermiere.

L'impegno dei Nas proseguirà con ulteriori servizi di controllo sull'osservanza delle varie tipologie di green pass ed il rispetto degli obblighi vaccinali, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e locale.