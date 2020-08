Due 16enni dispersi nei boschi di Fiumalbo, rintracciati dal Soccorso Alpino

Nella sera di sabato 22 agosto i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti, insieme a Soccorso Alpino della Guardia di Finanza in aiuto di due ragazzi di 16 anni originari di Roma ed in villeggiatura sull'Appennino modenese, inoltratisi nei boschi in cerca di funghi sulle pendici del Monte Cimone.

I due si trovavano nei boschi in zona Doccia di Fiumalbo quando è arrivata la notte e si sono accorti di avere smarrito la via del ritorno in un punto particolarmente scosceso ed hanno saggiamente avvisato i soccorsi, inviando le proprie coordinate GPS e facilitando così il compito dei soccorrtiori.

In poco tempo, squadre del SAER e del SAGF ha raggiunto i due minori, e dopo aver constatato l'assenza di problematiche sanitarie i ragazzi sono stati riaccompagnati a valle, dove ad attenderli nel frattempo sono arrivati i genitori. Presenti anche i Vigili del Fuoco.