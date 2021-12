Finisce con l'auto nella scarpata, ritrovato dopo una notte al gelo

Esce di strada con la macchina e finisce in una scarpata: nessuno si accorge dell'incidente e la macchina non risulta immediatamente visibile dalla strada. Il conducente resta bloccato nel veicolo e non ha modo di contattare i soccorsi. E' quanto accaduto nella giornata di ieri a Zocca, lungo la Provinciale 25 in località Zocchetta. Protagonista un anziano del posto, che ha bordo della propia vecchia Fiat Panda ha perso il controllo finendo nelal vegetazione dopo essere precipitato per alcuni metri in un dirupo.

I famigliari, non avendo sue notizie, hanno lanciato l'allarme facendo partire le ricerche. E' stato però lo stesso figlio del 76enne a notare i segni dei pneumatici che si inoltravano fra degli alberi a ridosso di una scarpata. Sceso a controllare, ha individua la vettura con all’interno il padre, provato per il freddo e per l'impatto, ma in condizioni tutto sommato buone.

Intorno alle 4.20 e il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica di Vignola, insieme alla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone e ai Vigili del Fuoco. Per i soccorritori la discesa verso la vettura è stata abbastanza complessa a causa della fitta vegetazione. Il ferito è stato poi recuperato con tecniche alpinistiche e affidato alle cure dei sanitari interventi che hanno provveduto a trasferirlo all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità. Sul posto anche Carabinieri