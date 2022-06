Elicottero disperso durante un volo sull'Appennino, ricerche in corso

I soccorsi sono stati attivati per cercare di individuare un elicottero del quale non si hanno più notizie da alcune ore. Si tratta di un velivolo privato di marca Agusta/Westland che è decollato dall'aeroporto di Tassignano, in provincia di Lucca, intorno alle ore 10.30 di questa mattina. Il velivolo si sarebbe diretto verso l'Alto Appennino, ma non si hanno più sue tracce da ormai molte ore.

Sono quindi scattate le ricerche, gestite da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino. La ricerca si concentra nell'area del Frignano, fino al confine con la Toscana, dove si è avuta l'ultima traccia tangibile del velivolo. L'area è sorvolata in questo momento anche da un elicottero dell'Aeronautica Militare.

A bordo si troverebbero - secondo quanto riportato da Il Tirreno - in totale 7 persone, di cui 2 dell'equipaggio e 5 cittadini stranieri che sono stati imbarcati proprio stamani a Tassignano. Il velivolo non avrebbe neppure fornito il piano di volo prima del decollo. ++ Articolo in aggiornamento ++