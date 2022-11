Rientra in Italia quattro anni dopo l'espulsione, rintracciato e riportato al Cpr

Nel pomeriggio del 1° novembre scorso, personale del Commissariato di Polizia di Carpi ha arrestato un cittadino straniero di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale e già espulso nel 2018.

Fermato per un controllo di Polizia nel centro cittadino, è stato accompagnato in Commissariato in quanto privo di documenti di riconoscimento al seguito e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica per accertamenti più approfonditi sulla sua identità e per i rilievi fotodattiloscopici.

Da tali approfondimenti è emerso appunto che l’uomo era stato espulso con accompagnamento alla frontiera ad opera di personale della Questura di Torino nell’agosto 2018 e che in violazione di quanto previsto dall’art. 13 comma 13 ter del D.Lgs. 286/98 aveva fatto rientro in Italia prima dei cinque anni previsti.

All’esito di convalida dell’arresto, avvenuta ieri mattina, l’Ufficio Immigrazione ha istruito immediatamente i provvedimenti ai fini della sua espulsione dal T.N e nella giornata odierna, in esecuzione di Decreto di trattenimento del Questore di Modena, è stato accompagnato presso il CPR di Potenza, da dove verrà definitivamente espulso dal territorio nazionale.

La Polizia Locale di Carpi invece, nel corso di controlli in aree verdi, Centro storico e vicinanza di scuole, ha preso quattro provvedimenti nei confronti di altrettante persone, per infrazioni diverse: si è trattato in particolare di due ordini di allontamento (cosiddetti “Daspo” urbani) e due segnalazioni alla Prefettura. La prima misura ha riguardato un uomo di cinquantanni che infastidiva i clienti di un supermercato facendo la questua; la seconda una persona di trent’anni per ubriachezza molesta ai danni di un gruppo di ragazzi in Centro.

Negli altri due casi si tratta di minori segnalati alla Prefettura di Modena per uso di sostanze stupefacenti in luogo pubblico: un episodio in prossimità di plessi scolastici, l’altro in Centro storico; a entrambi i giovani è stata sequestrata la sostanza. Nel mese di ottobre sono stati fatti oltre venti controlli mirati, da agenti sia in borghesi si in uniforme.