Stampa un'etichetta falsa e la applica su un prodotto per pagarlo meno, arrestato

Arrestato per truffa un cittadino straniero di 22 anni. La Polizia informa di un intervento eseguito ieri "presso un negozio di un centro commerciale in via Emilia Ovest" (sic) da parte della Squadra Volante, dopo la richiesta lanciata dal personale della vigilanza privata della struttura.

Gli addetti alla sicurezza, infatti, avevano fermato il giovane, il quale dopo aver apposto sulla scatola di imballaggio di un elettrodomestico di grandi dimensioni un’etichetta autoprodotta con un importo nettamente inferiore rispetto a quello originale, ne aveva pagato il corrispettivo alle casse.

L’uomo, già noto a quest’Ufficio, è stato fermato dagli agenti di Polizia, accompagnato in Questura e sottoposto ad accertamenti più approfonditi sulla sua identità. L’indagato, residente in provincia di Venezia, risulta sottoposto alle misure di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Trieste e dell’Avviso Orale, emesso dal Questore di Padova.

Dai primi accertamenti è stato effettivamente riscontrato che sopra l’etichetta originale indicante il prezzo dell’elettrodomestico pari a 799,99 euro ne era stata applicata un’altra autoprodotta di 125,99 euro, importo che il 22enne aveva poi pagato alla cassa.