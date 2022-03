Accoltellamento fuori dalla sala giochi, due fermi per tentato omicidio

In meno di 24 ore sono stati rintracciati i due principali sospettati di quello che si configura come un vero e proprio tentato omicidio ai danni di un uomo di 54 anni a Sassuolo. I fatti risalgono alla notte fra lunedì e martedì: intorno alla mezzanotte era stato lanciato l'allarme per la presenza di un uomo gravemente ferito di fronte ad una sala giochi di via Regina Pacis. Il 54enne era stato soccorso dal 118 e trasportato all'Ospedale di Baggiovara, dove si trova tutt'ora ricoverato.

La vittima ha riportato diverse ferite da arma da taglio, presumibilmente un coltello, tra l'addome e il trace. Un fendente ha anche lesionato gravemente un polmone, tanto che il 54enne resta in gravi condizioni in Terapia Intensiva.

Sul posto si erano portati immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, che hanno svolto accertamenti molto rapidi per ricostruire l'accaduto. Secondo quanto ricostruito dall'Arma, all'origine dell'aggressione ci sarebbe stata una lite, iniziata all'interno della sala giochi. La vittima e le altre due persone coinvolte avrebbero poi continuato un aspro diverbio all'esterno del locale nella periferia Sassolese, fino ad arrivare all'aggressione fisica.

Gli accertamenti sono proseguiti sino nel pomeriggio di ieri e hanno consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza sul conto di due uomini. Nel corso della notte i due presunti aggressori sono stati rintracciati tra le province di Modena e Reggio Emilia. Si tratta di due uomini di 42 e 46 anni: sono stati condotti presso la caserma della Compagnia di Sassuolo, e sono poi stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto per l'ipotesi di reato di tentato omicidio in concorso.