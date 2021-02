Auto in fiamme a Fiumalbo, danni anche ad una recinzione

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Versurone, nessun ferito

Poco prima delle ore 14 dui oggi un'auto ha preso fuoco in strada a Fiulmabo, in via Versurone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Pievepelago e la squadra permanente di Pavullo. Il rogo si è esteso anche ad una siepe e alla recinzione di un'abitazione, ma fortunatamente i danni sono stati limitati. Distrutta invece l'auto. Non vi sono stati feriti, mentre le cause sono in corso di accertamento.