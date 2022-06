Raul, una vita scivolata via a soli 22 anni nelle acque dello Scoltenna

Stava passando un pomeriggio spensierato insieme alla fidanzata, fuggendo alla cappa soffocante del caldo per cercare refrigerio nelle acque del torrete Scoltenna, proprio sotto l'antico e affascinante ponte di Olina, nel pavullese. Ma il pomeriggio di Raul Demoliti si è trasformato in un dramma. Il 22enne è infatti annegato ieri nelle acque del torrente, intorno alle 17.30, di fronte agli occhi increduli della fidanzata.

La tragedia si è consumata mentre i due stavano facendo il bagno nella buca a valle del ponte, uno specchio di acqua abbastanza profonda che si trova immediatamente sotto la cascatella artificiale creata dalla briglia del ponte. Raul è finito sott'acqua e non è più riemerso, probabilmente dopo essere incappato in una corrente inaspettata che lo ha trascinato verso il basso senza dargli la possibilità di contrastarla.

Alcuni testimoni hanno chiesto l'intervento dei soccorsi e, visto che il 22enne non riemergeva da tempo, è stato inviato sul posto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha calato nello Scoltenna i sommozzatori. Con loro anche il Soccorso Alpino e Speleologico del M.te CImone e il 118.

Dopo circa 90 minuti le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo del ragazzo, annegato da tempo e rimasto sott'acqua. I soccorritori hanno recuperato la salma, poi affidata ai Carabinieri che hanno supervisionato i primi rilievi dei sanitari. La Procura non ha disposto ulteriori esami autoptici, apparendo evidente un annegamento accidentale come causa del decesso. Il corpo non riportava ferite o altri segni evidenti.

Raul conosceva abbastanza bene il luogo scelto per la gita di ieri, in quanto originario di Sestola e fidanzato con una ragazza della zona. Da circa 8 anni aveva lasciato l'appennino, trasferendosi a Formigine e poi nel bolognese.

Sotto shock la fidanzata e gli amici, oltre alle altre persone presenti al momento della tragedia.