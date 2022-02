“Aperitivo in piazza”, scatta anche la multa per il bivacco nell'area Unesco

Si sono chiusi in queste ore gli accertamenti avviati dalla Questura a seguito del “1° Aperitivo della libertà” che si è svolto sabato scorso in piazza Grande. Circa 200 persone si erano radunate per protestare in modo "informale" contro il Green pass, nonostante la mmanifestazione fosse vietata e anche annullata dai promotori, almeno sulla carta. L'organizzazione con il passaparola tuttavia si è concretizzata e si sono rapidamente configurate una serie di violazioni.

Sono state completate dalla Polizia le notifiche degli atti relativi al deferimento dei promotori, visto che di fatto la manifestazione è stata convocata in una delle piazze del centro storico interdette e senza regolare preavviso. E' infatti tuttora vigente l’ordinanza prefettizia che dal 1° dicembre scorso vieta lo svolgimento di cortei o sit-in di protesta in via Emilia Centro e in alcune piazze del centro storico, tra cui ovviamente piazza Grande.

La Polizia locale ha invece preso in carico la gestione delle sanzioni amministrative, a partire dalle multe per aver creato un assembramento senza l'uso di maschrina.. Inoltre, negli uffici di via Galilei si sta provvedendo in ordine alla violazione del Regolamento comunale per i profili di tutela del patrimonio artistico della piazza. Ricordiamo infatti che il regolamento Unesco, in particolare, vieta i bivacchi nella piazza, compreso ovviamente il consumo di bevande alcoliche. I partecipanti avevano portato cibo e bevande da casa, appoggiandosi sulla preda ringadora usandola come tavolo.