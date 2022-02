Controlli in zona ex Manifattura tabacchi, sorpreso un occupante nel cantiere

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena stanno eseguendo una serie di controlli coordinati nelle zone dell’ex Manifattura tabacchi e della stazione ferroviaria, per prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa legata per lo più allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado in genere.

I servizi vengono svolti sia nelle ore pomeridiane che serali, in alcuni dei punti più critici soprattutto per la presenza di sbandati, spesso dediti ad episodi di microcriminalità o coinvolti nello spaccio di droga al dettaglio

In uno dei recenti controlli nell’area da parte dei militari, una persona è stata trovata all'interno dell’edificio mai recuperato del complesso industriale.

Si tratta di un fenomeno ben noto negli ultimi anni. Spesso sono state viste persone scavalcare le recinzioni e bivaccare all'interno del cantiere: un rifugio utilizzato da chi è stato poi ritenuto responsabile di furti o di rapine.