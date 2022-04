Ossa di donna lungo il Tiepido, trovato un altro frammento

Si fa via via più chiaro il mistero che ruota intorno al ritrovamento di resti umani in zona Torre Maina di Maranello. Gli interrogativi principali sono ancora lungi dall'essere spiegati, ma di ora in ora si aggiungono elementi importanti per gli inquirenti. Dopo l'allarme di sabato, gli investigatori dell'Arma modenese - coadiuvati dai colleghi del Ris di Parma - hanno setacciato a fondo la zona boschiva lungo le sponde del torrente Tiepido: un'area abbastanza isolata, ma non del tutto priva di frequentazioni, in particolare da parte di chi abita in zona e vi compie passeggiate.

Scavando intorno al luogo in cui è stato ritrovato il sacchetto di cellophane contenete un cranio e altri frammenti ossei, sarebbero emersi ulteriori reperti, che si sommano ai vestiti femminili già rinvenuti. Domenica pomeriggio, poi, una residente che passava in zona ha notato un ulteriore frammento osseo, lungo circa 30 cm.

Anche questo nuovo ritrovamento è nelle mani della Medicina Legale. i primi riscontri avrebbero messo in evidenza come si tratti dello scheletro di una donna, probabilmente giovane. Viste le circostanze, non è difficile ipotizzare che a monte vi possa essere un crimine violento. Non certo un fatto recente, visto le condizione delle ossa; probabilmente la morte risale ad oltre due anni fa.

Sono in corso ovviamente i raffronti con i campioni di Dna delle persone scomparse in zona. Le autorità, come di consueto, si sono chiuse nel massimo riserbo e non intendono rilasciare alcuna dichiarazione.