Ponteggi e alberi caduti in pianura: i danni del forte vento

"A Modena non abbiamo avuto precipitazioni nevose ma nel pomeriggio sono state diverse le segnalazioni alla Polizia locale per i danni causati dal forte vento, elemento previsto nell'allerta gialla diramata dal servizio meteo regionale." Lo fanno sapere dall'ufficio stampa del Comune di Modena.

L'ultimo intervento, ancora in corso da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, è per il crollo di un albero situato in un'area privata ma caduto sulla carreggiata stradale all'incrocio tra via Indipendenza e via Caduti sul Lavoro. L'albero ha occupato due terzi della percorribilità; fortunatamente senza provocare feriti né danni a veicoli.

Verso le 15.30, inoltre, è caduto il ponteggio di un cantiere edile in via Cucchiari: il crollo è avvenuto in un'area privata che è stata poi messa in sicurezza.

Danneggiamenti minori sono stati segnalati al Parco Amendola dove il vento ha danneggiato la bacheca; in via medaglie d'Oro alla recinzione di un cantiere; in via Toniolo con danni alla segnaletica stradale. Infine, rami pericolanti anche in via Corassori, sulla carreggiata in direzione viale Italia, dopo la rotatoria.

Situazione analoga anche a Carpi dove a causa del forte vento un albero è precipitato in mezzo a via 3 febbraio. Al momento la strada è tornata percorribile grazie all'intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco