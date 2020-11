Rifiutano di indossare la mascherina, violenta rissa al bar. Frattura per un carabiniere

Un bilancio di quattro arresti, quattro feriti e una serie di danni al locale. Questo il bilancio di una violenta rissa nata ieri pomeriggio all'interno del bar Ottava meraviglia di Medolla e sedata a fatica dall'arrivo di ben quattro gazzelle dei Carabinieri.

Da quanto riscotruito dall'Arma, tutto è iniziato quando due fratelli di nazionalità indiana sono entrati nel bar per consumare delle birre. Il gestore del bar, una giovane donna cinese, ha però subito notato che i due non avevano indossato la mascherina e dunque prima di servirli li ha invitati a farlo. Nonostante le insistenti pretese della donna, i due hanno preferito far finta di nulla, dirigendosi verso il frigo e servendosi da soli. A quel punto la donna ha continuato ad invitarli ad adeguarsi alle regole in vigore, ma non è stata ascoltata: anzi, i due hanno reagito insultandola e deridendola.

La scena ha attirato l’attenzione di altri due avventori, anch’essi fratelli ma di nazionalità romena, i quali si sono avvicinati al bancone per prendere le difese della giovane barista. Ne è nata subito una accesa discussione, che di lì a poco si è tasformata in una violentissima rissa. I quattro si sono colpiti con calci, pugni, oggetti di arredo vari, devastando il locale e procurandosi diverse ferite: uno alla testa, un altro alla mano ed un altro ancora al costato.

Nel frattempo altri testimoni hnnoa chiamato il 112 e in via Roma sono intervenuti i carabinieri di Medolla, poi raggiunti dai colleghi di Carpi, San Prospero e Finale Emilia e dal 118. I militari hanno avuto il loro bel da fare per bloccare i contendenti, che alla fine sono stati ammanettati sul posto. Uno di questi, tuttavia, ha opposto resistenza colpendo con un calcio uno dei carabinieri, ferendolo al braccio e costringendolo ad un'ingessatura.

Ora i quattro stranieri dovranno rispondere di rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.