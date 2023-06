Ancora senza esito le ricerche del giovane scomparso nel Secchia

Vanno avanti senza sosta le ricerca del giovane 19enne di cui si sono perse le tracce dopo un tuffo nel fiume Secchia.

Nella mattinata di oggi è stato necessario chiudere il transito veicolare a Ponte Alto per consentire al nucleo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, di calare in acqua i gommoni per continuarle ricerche.

Del giovane di origine straniera si sono perse le tracce dal pomeriggio di mercoledì 14 giugno, quando era con un amico al fiume Secchia in corrispondenza della briglia di Marzaglia, a pochi metri dal ponte della via Emilia.

Da quanto ricostruito pare che il giovane si sia tuffato in acqua per poi non riemergere. L'amico ha così dato l'allarme facendo partire le ricerche che da allora sono proseguite ininterrottamente con anche l'utilizzo di droni ed elicottero.