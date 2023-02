La Polizia vede un'anziana in difficoltà e la salva da una truffa certa

La definizione di "provvidenziale" sembra decisamente la più adeguata per l'intervento che una pattuglia della Squadra Volante ha eseguito ieri nel primo pomeriggio in città. I poliziotti, infatti, stavano transitando per il normale giro di pattuglia nei pressi del parco Amendola quando hanno notato una signora anziana dall’atteggiamento particolarmente preoccupato e disorientato, ferma davanti all’ingresso di un condominio. Ritenendo che potesse avere bisogno di assistenza, gli agenti si sono avvicinati per prestarle soccorso.

Dal racconto del'anziana, ultraottantenne, i poliziotti hanno capito immediatamente a cosa si trovavano di fronte. La donna ha spiegato di essere in attesa di un uomo non meglio descritto, con cui le era stato appena fissato un appuntamento e che l’avrebbe dovuta raggiungere da lì a poco per ritirare una busta. La signora aveva effettivamente con sé una busta, contenente gioielli e oro.

Poco prima l'anziana era stata raggiunta al telefono nella propria abitazione da parte di una voce femminile, che si era presentata come sua nipote. Le aveva detto di essere stata trasportata d’urgenza in ospedale per un malore e che le era stata diagnostica una grave malattia: così aveva così chiesto di aiutarla ad acquistare alcuni farmaci molto costosi.

Un film purtroppo già visto molte altre volte. La busta, come da indicazioni della finta nipote, doveva essere consegnata in strada ad un uomo che sarebbe passato da lì a pochi minuti. Per rendere ancora più reale l’inganno, la donna era stata contattata al telefono anche da un fantomatico medico, che le avrebbe detto di avere in cura la nipote confermandole la necessità di finanziare l’urgente acquisto delle medicine.

I poliziotti hanno quindi tranquillizzato la signora e l'hanno riaccompagnata in casa, contattando poi il figlio della vittima.

Nel frattempo, le altre Volanti sul territorio hanno perlustrato la zona alla ricerca di veicoli o persone sospette. Purtroppo non è stato possibile individuare i truffatori.