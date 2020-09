Mail truffa per ottenere i dati bancari, dal conto spariscono 2.800 euro

I Carabinieri della Stazione di Formigine, a seguito della denuncia presentata da una 44enne formiginese, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena un 50enne di origine campane, con precedenti di polizia, per il reato di truffa aggravata mediante utilizzo di sistemi informatici.

Qualche mese fa, la donna aveva ricevuto una e-mail con cui veniva invitata a comunicare dei dati sensibili alla propria banca, per l’aggiornamento del profilo bancario. In buona fede la vittima aveva risposto alla e-mail inviando le notizie richieste. A distanza di pochi giorni, nel controllare il proprio estratto conto, si era però accorta della presenza di un versamento mai eseguito, in particolare di un bonifico di 2.800 euro a favore di una persona a lei sconosciuta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo che la donna si era rivolta ai Carabinieri, i militari avevano subito avviato i necessari accertamenti che hanno poi consentito di identificare con certezza il beneficiario e di denunciarlo all’Autorità Giudiziaria competente. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se l’uomo si è reso responsabili di altre truffe, commesse con lo stesso modus operandi, in danno di altre ignare vittime.