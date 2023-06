Ubriaco danneggia un'auto in sosta e si ferisce, parapiglia con i residenti

E' stato necessario l'intervento di due ambulanze e di sei agenti della Polizia Locale ieri sera in via Casalegno, accanto al centro commerciale La Rotonda, dove una persona verosimilmente ubriaca ha creato scompiglio, finendo anche per ferirsi ed essere ricoverata. E' accaduto intorno alle ore 20.15, quanto i residenti si sono accorti della presenza di un uomo in strada in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo quanto riferito dai testimoni, l'ubriaco urlava e si aggirava tra le auto parcheggiate di fronte ad una palazzina: ad un certo punto avrebbe scagliato la propria frustrazione contro un mezzo in sosta, di proprietà di un residente, arrivando a danneggiarlo.

Gli inquilini che avevano posteggiato sotto casa, evidentemente preoccupati da quanto stava accadendo, sono scesi in strada ed è nato un parapiglia. E' stato chiesto l'intervento della Polizia Locale e del 118, che sono giunti rapidamente sul posto, dovendo fronteggiare una situazione particolarmente tesa.

L'ubriaco si era ferito ad una mano ed aveva perso molto sangue. I sanitari si sono occupati di lui e lo hanno caricato in ambulanza, dopo che era stato reso inoffensivo per i presenti. Gli agenti hanno riportato la calma tra i residenti, tra i quali vi era molta animosità. Una seconda ambulanza è stata chiamata sul posto per accertarsi delle condizioni di una donna che nella confusione aveva accusato un sospetto malore, poi risoltosi senza conseguenze.

Lo straniero ferito è stato trasportato al Policlinico con codice di media gravità, mentre alla Locale è toccato il compito di ricostruire l'accaduto per valutare eventuali conseguenze giudiziarie.