Piazza Roma. Ubriaco entra nel locale e urina di fronte ai clienti, il titolare si sfoga sui social

Ieri sera, ad orario aperitivo, un giovane di nazionalità africana si sarebbe introdotto in un locale di Piazza Roma in evidente stato di ebbrezza. Qui avrebbe iniziato ad infastidire i clienti, arrivando ad urinare di fronte a loro all'interno del locale. Il giovane avrebbe reagito con aggressività ai ripetuti tentativi di allontanamento da parte del titolare, e si sarebbe reso necessario l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Per lo scompiglio così creatosi, i clienti rimasti e quelli che sarebbero dovuti entrare - circa una ventina - avrebbero quindi comprensibilmente deciso di allontanarsi, e il locale avrebbe di fatto perso la possibilità di lavorare in una serata notoriamente centrale come quella della domenica.

A denunciare l'accaduto, è lo stesso titolare del locale "In Vino Veritas" di Piazza Roma, inaugurato a settembre 2022 e da allora assediato da ladri e molestatori. "Sono davvero arrivato, demotivato e deluso" ha scritto l'imprenditore "chiedo solo aiuto". Nello sfogo affidato ai social, il titolare denuncia una situazione di mancanza di sicurezza che, afferma, lo avrebbe costretto a spendere "circa 20mila euro di spese tra furti e installazioni di sicurezza", senza contare la perdita di clienti che questa situazione gli avrebbe causato. La percezione di abbandono anche da parte delle istituzioni che trapela dalle parole del titolare, gli starebbe facendo pensare alla chiusura: "Amo follemente il mio lavoro, sono riuscito a raggiungere uno dei sogni della mia vita ma me lo stanno distruggendo... nonostante abbia vinto tanti premi e raggiunto grandi traguardi [...] sono e siamo completamente abbandonati. C'è molta delusione e voglia di mollare". Sotto il post, tanti i commenti di solidarietà da parte di amici, clienti ed esercenti.