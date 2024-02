Pizza alla romana, a Modena apre il 50esimo ristorante Rom'antica

Il nuovo punto vendita targato Rom'antica aprirà nel cuore di Modena, in Corso Duomo 16/18, e l’inaugurazione è prevista giovedì 8 febbraio a partire dalle ore 11:00. Si tratta dell’ennesimo tassello del rinomato brand di pizza alla romana del Gruppo Finiper Canova di proprietà di Marco Brunelli, che taglia il traguardo del 50esimo punto vendita nel suo significativo nel piano di espansione del marchio.

La scelta di Modena come sede per il nuovo punto vendita sottolinea il forte interesse del marchio verso questa città emiliana, conosciuta per la sua storia e la sua cultura enogastronomica. Modena, con il suo ricco patrimonio culturale e le sue tradizioni culinarie rappresenta un ambiente ideale per la diffusione dell'autentica pizza alla romana in teglia. Situato in una posizione centrale e strategica, il nuovo punto vendita a Modena è facilmente accessibile sia per i residenti che per i visitatori provenienti da altre zone della regione.

"L’apertura di Modena si aggiunge agli altri 49 monomarca distribuiti tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il successo di Rom’antica è dovuto soprattutto alla grande attenzione per la qualità e l’artigianalità del prodotto: una pizza realizzata con materie prime scelte selezionate; un impasto preparato quotidianamente “da mani esperte” con la volontà di offrire l’eccellenza al palato dei clienti; un basso contenuto di lievito e una lunga lievitazione che lo rendono digeribilissimo. Il risultato è una pizza alla romana quadrata, gustosa, leggera e croccante, come da antica tradizione del Centro Italia", spiega l'azienda.