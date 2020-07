I dati sull’economia modenese post lockdown: la ripartenza c’è, ma non basta

I dati sull'economia Modenese, aggiornati a luglio 2020, mostrano, come spiega il presidente della Camera di commercio Giuseppe Molinari, un generale affaticamento dei vari settori.

In particolare a soffrire maggiormente sono le aree dell'Italia settentrionale a forte vocazione turistica, densità artigiana e quelle dedicate all'export come l'Emilia Romagna.

I dati congiunturali riguardanti le imprese nel primo trimestre 2020 mostrano che il 62% delle attività manifatturiere ha registrato un calo del fatturato superiore al 20%. Il 58% delle imprese ha modificato la propria struttura organizzativa, il 44% ha modificato le modalità operative e il 25% ha sostituito i fornitori.

In generale le imprese che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione sono il 66% mentre quelle che hanno attivato lo smart working il 31%.

La situazione a Modena

Più nel dettaglio per quanto riguarda la provincia di Modena il settore manifatturiero, tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2020, ha registrato un -9,5 di% di variazione del fatturato (in Emilia-Romagna è stato invece del -10,1), il settore delle costruzioni un -13,3 % (Emilia-Romagna -10,5) il settore dell'Artigianato un -14, 8% ( Emilia-Romagna -14,9) infine il settore del commercio ha registrato un -6,8 % di variazione del fatturato in provincia di Modena rispetto al -8,3 dell'Emilia-Romagna

Per quanto riguarda le imprese attive alla data del 30 giugno 2020 erano in tutto 64.426, ben 559 in meno (-0.9%) rispetto al 30 giugno 2019.

Una situazione quindi, come sottolinea ancora il Presidente, di grande sofferenza generale nei vari settori economici dopo il lockdown. Una fase due che punta alla ripartenza economica c’è ma la tendenza è comunque quella del negativo.