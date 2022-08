Anche l'Rc Auto torna a crescere, a Modena +10% in un mese

Dopo il rincaro dei carburanti, per gli automobilisti emiliano-romagnoli arriva una nuova stangata. Anche il costo dell'Rc auto è tornato a crescere. A luglio assicurare un veicolo a quattro ruote in Emilia-Romagna è costato in media 404,92 euro, cioè il 7,5% in più rispetto a inizio anno.

L'incremento dei premi medi a livello regionale è comunque più basso del dato nazionale (+8,6%). Il dato emerge dall'analisi di un campione di oltre 600.000 preventivi in Emilia-Romagna e raccolti dall'Osservatorio di Facile.it nel corso dell'anno.

"Durante il primo semestre - spiega Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it - l'andamento dei premi Rc auto non è stato costante, ma già da aprile è iniziato il trend al rialzo che, secondo le previsioni, dovrebbe proseguire nei prossimi mesi". L'incremento deriva dal fatto che "molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo", ma anche perchè "i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell'inflazione".

A livello provinciale, gli aumenti più consistenti sono stati registrati a Modena, con una crescita del 10,2% tra gennaio e luglio e un costo medio di 397,48 euro. Seguono Ravenna (+10,1% e 425 euro di media) e Forlì-Cesena (+9,3% e 393,76 euro). Più giù Ferrara (381,03 euro) e Bologna (412,99 euro), con un aumento del 6,7%. Poi c'è Parma, con una crescita del 6,6% e un costo medio di 385,08 euro.

Chiudono la classifica Reggio Emilia (+6,2% e 412,59 euro) e Rimini (+2,2% e 422,81 euro). In valori assoluti, a luglio Ravenna è risultata la provincia più costosa della regione, Ferrara quella più economica. Per quanto riguarda infine le garanzie accessorie, la più richiesta dagli emiliano-romagnoli è l'assistenza stradale, scelta dal 34,2% dei guidatori. Seguono infortuni conducente (21,8%) e tutela legale (18,8%). (DIRE)