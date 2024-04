Maserati lancia la svolta elettrica, a Modena solo le poche supersportive

Ieri Maserati ha riunito stampa e addetti ai lavori per l‘atteso Folgore Day: un evento che nell’anniversario dei 110 anni del costruttore modenese segna ufficialmente l’ingresso nella nuova dimensione elettrica, dove la gamma Folgore è pronta a dominare e rappresentare nel mondo il futuro del marchio.

Un viaggio che Maserati ha intrapreso nell’ultimo anno con il lancio dei suoi modelli 100% elettrici: GranTurismo Folgore, la prima vettura completamente elettrica del Tridente, Grecale Folgore, il primo SUV spinto da un propulsore full electric, e ora, GranCabrio Folgore, l’elegante e raffinata versione a cielo aperto della pluripremiata sorella grand tourer, che verrà lanciata proprio in questa occasione. A queste si aggiungono la super sportiva MC20 Folgore, prossima al debutto nel 2025. Entro il 2028 l’elettrificazione dell’intera gamma del Tridente sarà così completa.

"Per noi l'elettrificazione è una grande sfida e una grande opportunità. Maserati è sempre stata all'avanguardia nella mobilità, rappresenta l`eccellenza italiana nel mondo, puntando su innovazione, design, performance e lusso. Oggi apriamo una nuova era, partendo dai nostri valori", ha dichiarato Davide Grasso, Ceo di Maserati, a Rimini durante i Folgore Days "Dopo la GranTurismo Folgore e la Grecale Folgore, oggi presentiamo la GranCabrio Folgore. Siamo il primo luxury brand italiano, ad avere una gamma completamente elettrificata e competere e vincere nel campionato di Formula E", ha aggiunto Grasso.

"Siamo 100% Made in Italy, progettiamo, sviluppiamo e produciamo al 100% in Italia. Lavoriamo per esportare in 70 Paesi, esportiamo l`84% dei nostri prodotti". Lo ha detto Davide Grasso, Ceo di Maserati a Rimini durante i Folgore Days. "Modena è stata, è e continuerà a essere il cuore pulsante di questo brand incredibile. Nel nostro quartier generale in Viale Ciro Menotti c'è la fabbrica automotive più antica d'Italia ed è ancora operativa. Siamo qui, siamo in Italia, continueremo a restare in Italia e continueremo a guidare l'innovazione e il futuro dell'automotive di lusso", ha aggiunto.

Parole che i vertici del Tridente hanno più volte ripetuto, ma che si scontrano con la difficile situazione nello stabilimento modenese (ancora in cassa integrazione) e con gli esuberi previsti per l'Innovation Lab di via Emilia Ovest. Aldilà dell'evento di ieri, si attendono risposte in sedi istituzionali e di trattativa sindacale per conoscere il reale impatto che Maserati potrà continuare ad avere in terra modenese in termini di occupazione e di indotto.