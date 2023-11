"Lost in Modena", una campagna da oltre 3milioni di contatti

Sono Vin & Clodi (@littletravelsbiglove), una giovane coppia di innamorati con il vizio di viaggiare, i protagonisti dell’ultimo appuntamento con “Lost in Modena 2 – The crush course”, la seconda campagna di promozione turistica del territorio modenese realizzata con l’intervento di influencer. I due ragazzi, come hanno fatto nei mesi scorsi i sei influencer che li hanno preceduti e gli altri lo scorso anno, in questi giorni si “perderanno” per Modena e dintorni e vivranno esperienze inaspettate, in alcuni casi anche lontane dalle loro abituali sfere di competenza.

Il loro racconto e i dialoghi online con le community di riferimento diventeranno anche video promozionali sul portale visitmodena.it e saranno associati, ovviamente, alle esperienze turistiche e ai pacchetti che il territorio propone.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Modena in collaborazione con Modenatur, Dmo modenese (Destination management organization) nell'ambito del Territorio turistico Bologna-Modena, ed è ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions.

Vin & Clodi, cioè Vincent Ascione e Claudia Russo, prima di iniziare il loro viaggio hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione dei risultati della campagna insieme all’assessora al Turismo e alla promozione della città Ludovica Carla Ferrari, al dirigente del servizio Turismo Giovanni Bertugli, a Francesca Soffici (Modenatur) e a Francesco Ferro, amministratore delegato Integra Solutions.

La campagna sviluppata nel 2023 fino a ora ha ottenuto più di 3 milioni di visualizzazioni tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. In questi mesi la destinazione turistica è stata al centro del passaparola sul web grazie anche a 144 tra “stories” e “reels” degli stessi influencer, che hanno raggiunto nel complesso 104mila utenti singoli grazie ai contenuti pubblicati e ottenuto oltre 500mila visualizzazioni.

Questa notorietà ha generato interesse nei confronti dell’offerta turistica e del sito visitmodena.it dove quasi 4mila persone hanno cliccato per prenotare uno dei 29 pacchetti proposti, corrispondenti proprio alle esperienze vissute dagli influencer durante il loro soggiorno in città o a esperienze dello stesso ambito tematico, oltre a 300 coupon sconto scaricati attraverso i video racconti delle giornate modenesi dei sei testimonial.

“I creator che stanno raccontando Modena e il suo territorio in queste settimane - spiega l’assessora al Turismo e alla promozione della città Ludovica Ferrari - si stanno confermando, come già lo scorso anno, molto credibili e capaci di far conoscere il brand turistico di Modena presso utenti e community trasversali a diverse tipologie di turisti Le richieste di prenotazione dei pacchetti delle esperienze vissute dagli influencer confermano come questi moderni testimonial riscuotano seguito e siano capaci di generare quell’immedesimazione che le persone cercano e che premiano i territori in termini di reputazione e fiducia”.

L’iniziativa, sviluppata in via sperimentale nel 2022, rientra nel progetto di promozione turistica avviato subito dopo la pandemia “con l’obiettivo di potenziare visibilità e identità turistica del territorio – aggiunge Ferrari – rilanciando Modena anche attraverso campagne che utilizzano linguaggi e stili diversi per intercettare differenti sensibilità e specifici target, come nel caso della campagna ‘The sound of Modena’, fornendo una visione il più possibile ampia e ricca della nostra città”.

Vin & Clodi concludono “Lost in Modena 2”

Pensate a una giovane mamma di tre bambini, dinamica e seguita ogni giorno da oltre 100mila persone sul web, che effettua un cambio gomme a una Ferrari sotto gli occhi del figlio di 6 anni, appassionato di monoposto rosse. O ancora, a una chef che viene catapultata dalla sua cucina in teatro per una lezione di canto professionale; oppure a un’esperta di auto che si mostra alla sua community mentre realizza i piatti della tradizione gastronomica modenese, come una “rezdora” d’altri tempi.

Sono solo alcuni esempi di ciò che è avvenuto durante “Lost in Modena 2 – The crush course”, il progetto di promozione del territorio promosso dal Comune di Modena, in collaborazione con Modenatur, che per il secondo anno ha portato influencer del web in città per far scoprire loro attrazioni, attraverso un programma a sorpresa di esperienze per mettere alla prova le loro capacità e individuare abilità nascoste.

Lost in Modena 2 ha messo al centro i classici cluster turistici di riferimento, come Food, Arte e cultura, Travel e Motori e su questi assi gli influencer coinvolti nella campagna promozionale tra giugno e agosto, poi da ottobre a oggi, hanno visitato Modena e dintorni e raccontato le loro giornate sulle loro pagine social. Si sono alternati Riccardo Maccaferri (@nicetoexploreyou), travel blogger romano; Azzurra Gasperini (@azzuchef) chef romagnola; Federica Leone (@Ginevradellago), car influencer milanese, specializzata nella customizzazione delle auto; Davide Dalmonte (@davide.dalmonte) creator musicale, talento di Tik Tok della Sardegna; Brigida Abbruzzese (@__brigida__), family influencer di Napoli e Claudia Casanova (@claudia.casanova) yogina fondatrice di Yome, fit influencer di Milano.

Ora è la volta di Vin & Clod (@littletravelsbiglove) la giovane coppia di innamorati con il vizio di viaggiare che dal 2018 racconta le proprie esperienze sul web. Vincenzo, informatico di 27 anni, e Claudia, 26enne esperta di marketing turistico, sono ormai viaggiatori a tempo pieno e, come raccontano loro stessi “attraverso le nostre foto e i nostri video cerchiamo di far rivivere a chi ci segue le stesse emozioni che hanno provato i nostri cuori: per noi viaggiare è un modo per scappare dalla noiosa routine quotidiana, pensare, ricercare sempre nuove mete e prenotare un nuovo viaggio ci fa sentire vivi. Sogniamo una vita sempre in viaggio e con il biglietto pronto in tasca, e speriamo di far sognare anche chi ci legge e ci guarda”.

Per i promotori di “Lost in Modena 2 – The crush course” c’è da scommettere che anche loro si “perderanno” per la città e i dintorni non solo fisicamente, ma anche attraverso le emozioni, e finiranno innamorati del territorio e dei suoi tesori, “vittime” di una infatuazione (letteralmente “crush”) come chi li ha preceduti.