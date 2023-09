A Modena l'evento “Superbonus 110% ” del Movimento 5 Stelle

Farà tappa a Modena il tour dal titolo “Superbonus 110% e direttiva UE case green” organizzato dai coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle, Gabriele Lanzi e Marco Croatti, senatore e moderatore dell’incontro.

"Si tratta del secondo di 5 incontri che avranno l’obiettivo di parlare insieme ai nostri portavoce Agostino Santillo (Deputato) e Sabrina Pignedoli (Europarlamentare) di Superbonus 110% e della direttiva Ue "CASE GREEN".

Il Superbonus è la misura più virtuosa realizzata nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi.

Un volano economico ed occupazionale che ha reso possibile realizzare lavori edili per tutelare l'ambiente, migliorare il decoro urbano, efficientare energeticamente le nostre abitazioni e renderle più sicure in caso di eventi sismici.

Con il Superbonus hanno vinto tutti e per questo è stata la misura più lodata dall'Europa, eppure, paradossalmente, la più osteggiata dal governo Draghi prima e quello Meloni dopo. Si è trattato di un attacco ai cittadini e al loro bene più prezioso il tutto per contrastare politiche economiche espansive, di immissione di liquidità nel circuito economico che ha fatto tremare i polsi al sistema bancario e politico imposto dai signori dell'austerità.

Nel suo libro "SUPERBONUS 110% TUTTA LA VERITA'", Agostino Santillo, svela tutti i retroscena e le motivazioni su chi e perché ha avversato questa straordinaria misura di sviluppo e come far ripartire questa rivoluzione ecologica, politica ed economica senza precedenti di cui l'Italia ha un grande bisogno" così i coordinatori regionali Croatti Marco, Lanzi Gabriele e il coordinatore provinciale Bonora Massimo.

Appuntamento quindi per venerdì 8 settembre alle ore 20:00 a Modena presso MB Center in via Virgilio 58/c Ingresso libero aperto a tutti, privati e professionisti.