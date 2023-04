Gli affreschi restaurati e la mostra “Animali fantastici” con l'Associazione Arianna

Sabato 22 aprile ore 10.00, un viaggio nelle sale quattrocentesche del Palazzo dei Pio di Carpi. Il percorso parte dalla centralissima stazione dei treni di Carpi per accogliere chi arriva in treno da Modena, e in breve raggiunge il cuore di quella che è stata definita “una sede principesca del Rinascimento”. Breve sosta nella monumentale Piazza dei Martiri, poi ingresso al Palazzo dei Pio. All’interno di quello che i carpigiani chiamano “il Castello” si visita il Museo della Città e il Piano Nobile dove le sale quattrocentesche, da poco restaurate, ospitano la mostra “Animali fantastici. Unicorni e altre creature nella pittura del Quattrocento a Carpi”.

Incontro: Piazzale della Stazione dei Treni di Carpi. Si raccomanda la massima puntualità, la visita partirà all’ora indicata. Quota di partecipazione: € 10 per la visita guidata da corrispondere a Modenatur con la prenotazione. Resta escluso il biglietto d'ingresso a Palazzo Pio da corrispondere in loco; ha solitamente costo di €8, come gruppo potrebbe essere ridotto a 5 €. Ingresso qratuito per under 18, over 65, guide turistiche, addetti stampa e persone con disabilità, info su: https://www.palazzodeipio.it/imusei/Sezione.jsp?idSezione=67&idSezioneRif=31. Durata prevista complessiva: Due ore circa. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Tour condotto da guida turistica abilitata. Prenotazione obbligatoria: https://experience.modenatur.it/it/arianna o chiamando Modenatur nr. 059220022.