Al Novi Sad torna il Mercato straordinario

Un vero e proprio shopping center all’aperto dove trovare tutto ciò di cui si necessita, e un’occasione per trascorrere una mattinata in compagnia.

Domani 17 marzo torna l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese: dalle 7 alle 14.30 nell’anello esterno del parco Novi Sad di Modena gli operatori ambulanti del Consorzio Il Mercato proporranno sui loro banchi capi d’abbigliamento e accessori nei colori moda 2024 per adulti e bambini, calzature con tutte le novità di stagione, tovagliati, tendaggi, lenzuola singole e matrimoniali, asciugamani e accappatoi, materiali per il bricolage, fiori, piante, bulbi per dare un tocco di verde a giardini e terrazze e molto altro ancora.

E tra un consiglio e un sorriso, non mancheranno suggerimenti enogastronomici per preparare i pranzi e le cene della domenica.