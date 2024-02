Al parco Novi Sad di Modena c'è il Mercato straordinario

Domani domenica 18 febbraio dalle 7.30 alle 14 al parco Novi Sad di Modena, si rinnova l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese.

Ad attendere i visitatori c’è un grande centro commerciale all’aperto, dove trovare tutto ciò di cui si ha bisogno: dai capi d’abbigliamento e accessori alle calzature per uomo, donna e bambino, dai tovagliati alle tende alle lenzuola agli strofinacci da cucina per rendere uniche ed originali tutte le stanze della casa; dall’occorrente per il fai-da-te a fiori, piante e bulbi per chi non resiste alla passione per il verde, all’oggettistica per un regalo inaspettato per sé o per i propri cari. E per chi non sa decidersi su cosa mangiare a pranzo o a cena, ecco i banchi con gustose specialità agroalimentari, molte a Km 0 e, naturalmente, tutto alla portata di ogni portafoglio.