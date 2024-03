Alla Chiesa del Voto "La grande melodia" di Albert Schweitzer

Albert Schweitzer, figura titanica del Novecento, è noto per le sue molteplici e profonde contribuzioni al mondo come filosofo, teologo, pastore luterano, medico missionario e Premio Nobel per la Pace. Tuttavia, spesso ci si dimentica di un aspetto meno conosciuto della sua vita: la sua passione e competenza nella musica. In particolare, la musica di Johann Sebastian Bach ha svolto un ruolo centrale nella sua esistenza, influenzando sia il suo pensiero che la sua pratica.

Domenica 10 marzo, alle 17 presso la Chiesa del Voto, sarà possibile immergersi nell'universo affascinante di Albert Schweitzer attraverso un concerto-conferenza dal titolo "La grande melodia: J.S. Bach e A. Schweitzer". Jan Hoffmann, relatore, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la poliedrica figura di Schweitzer, sottolineando il legame profondo tra la sua etica e i suoi studi sulla musica bachiana.

L'evento offrirà non solo una prospettiva illuminante sulla vita di Schweitzer, ma anche una speciale esecuzione di alcuni corali tratti dalla Passione secondo Giovanni di Bach, da parte di un gruppo di coristi degli Juvenes Cantores, sotto la direzione del Maestro Daniele Bononcini.



Ma perché proprio i corali? La scelta non è casuale. Questi brani, con le loro melodie semplici e i testi in tedesco, nella liturgia luterana erano alla portata di tutti, riflettendo così l'idea che la musica fosse una pratica comune che unisce l'intera comunità. Durante le celebrazioni religiose luterane, i corali sono cantati da tutti i fedeli, rappresentando un momento di condivisione e partecipazione collettiva.

Inoltre, il coro assume un significato più profondo come simbolo dell'umanità stessa. Ogni singolo individuo, come membro di un coro, si accorda con l'insieme, analogamente a come l'essere umano etico si rapporta al mondo circostante. Schweitzer, con i suoi studi approfonditi sulla musica di Bach, ha sviluppato teorie etiche fortemente connesse con questa visione armonica della vita.



L'ingresso all'evento è libero e aperto a tutti coloro che desiderano esplorare la figura straordinaria di Albert Schweitzer e immergersi nella bellezza e nella profondità della musica di Bach. Vi aspettiamo numerosi!