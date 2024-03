A Pavullo l'omaggio ai Beatles di Sarah Jane Morris

Un originale omaggio ai Beatles da parte di una delle più grandi cantanti e musiciste inglesi contemporanee e di un noto quartetto d’archi italiano. Con “All You Need Is Love”, progetto di Sarah Jane Morris e Solis String Quartet, si conclude giovedì 21 marzo alle 21 la Stagione teatrale 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. In concerto Sarah Jane Morris alla voce, Vincenzo Di Donna al violino, Luigi De Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia al violoncello, chitarra e arrangiamenti.

L’omonimo album è uscito per Irma Records il 14 ottobre del 2022. Le canzoni dei Beatles, quelle più popolari, sono da molti anni degli standard a partire dai quali musicisti di estrazione e vocazione diverse hanno ricavato arrangiamenti, trascrizioni e variazioni di ogni sorta. Il rischio, in casi del genere, è duplice. Da un lato si può cedere alla tentazione di arrendersi alla cover, in cambio del gradimento garantito dall'invenzione firmata Lennon - McCartney. Sull'altro versante, si subiscono qualche volta operazioni velleitarie, che in nome del'originalità degli esiti perpetrano misfatti che di beatlesiano conservano poco o nulla.

Felicemente in bilico tra l'uno e l'altro atteggiamento ed al riparo da qualsiasi estremo integralista, il progetto costruito da Solis String Quartet con Sarah Jane Morris si caratterizza per credibilità dei presupposti e piacevolezza dei risultati, nel rispetto della forza degli originali come pure dell'inevitabile esigenza di esprimere qualcosa di nuovo e stimolante.

Nato da una traccia teatrale (lo spettacolo “Ho ucciso i Beatles”, incentrato sul morboso rapporto che legò l'assassino di Lennon ai Fab Four), l'album/concerto “All you need is love” si mantiene leggermente sulla linea di confine tra classica e pop grazie alla rilettura musicale del Solis String Quartet che cerca e trova un mood sonoro e ritmico accattivante, fuori dall’ordinario; quindi sfiora il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate, naturalmente, da Sarah Jane Morris, la cui prepotente cifra personale esclude ogni possibilità di imitazione passiva, privilegiando al contrario un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità.

Biglietti e prenotazioni

I biglietti sono in vendita negli orari di apertura della cassa per la programmazione cinematografica compatibilmente con gli ingressi alle proiezioni; il giorno precedente lo spettacolo dalle 17:00 alle 19:00; il giorno stesso dello spettacolo dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 20:00 fino a inizio spettacolo. Vendita biglietti online: www.vivaticket.it. Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo info@cinemateatromacmazzieri.it oppure telefonando al numero 0536 304034 oppure scrivendo al numero di WhatsApp 333 2455578 indicando spettacolo, nome, cognome ed eventuali riduzioni. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro il giorno precedente allo spettacolo dalle 17 alle 19, pena l’annullamento della prenotazione.