Al Dadà lo spettacolo "Amici in(di)visibili" per tutta la famiglia

Prosegue La domenica al Dadà, la rassegna di spettacoli per famiglie di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, con uno spettacolo in programma il 25 febbraio alle ore 16.30: Amici in(di)visibili della compagnia Gli Eccentrici Dadarò, tratto da L’amico immaginario di Matthew Dicks.

L’opera dello scrittore americano è una sorta di romanzo di formazione lungo una notte, in cui Budo, amico immaginario di Max, dovrà trovare il modo per salvare il bambino che l’ha inventato. Max infatti è stato rapito e portato in un bosco dalla signora Pissipissi, quella che sta sempre fuori dalla scuola con le caramelle gialle in mano.

Budo è chiamato a lasciare andare la paura, la preoccupazione di sé, per salvare quel «bambino speciale che vive tutto dentro e che trema così facilmente». Dovrà trovare il coraggio di affrontare Oswald, il più cattivo di tutti gli amici immaginari e anche l’unico a poter toccare le cose del mondo reale, ma soprattutto far capire a Max che, per la prima volta nella sua vita, dovrà cavarsela da solo, perché lui non esiste.

Uno spettacolo sulla libertà di crescere e su quella che nasce dall’amore e dal coraggio, raccontato con parole e azioni, teatro e danza, ma anche luci ed effetti sonori.



Gli Eccentrici Dadarò è una compagnia di Teatro Ragazzi, di Strada e di Prosa, fondata nel 1997 e che concentra la sua indagine sulla ricerca di un incontro extra-quotidiano con l’altro attraverso lo spettacolo come motivo dominante. Negli anni ha spaziato fra i linguaggi, dalla clownerie all’acrobatica, dalla Commedia dell’Arte alle arti circensi. L’incontro tra queste esperienze e il teatro d’attore è il fondamento del linguaggio della compagnia che cerca di portare fisicità nella parola, di accostare lo sviluppo testuale all’apertura di pause esclusivamente corporee. Il gruppo ha collaborato con importanti realtà italiane, tra le quali RAI, Telethon, Telefono Azzurro, Legambiente, Cineteca Italiana, Fiere (SMAU). La compagnia ha realizzato più di 200 spettacoli in Italia e in Europa, ricevendo diversi premi e collaborando con diverse Reti Nazionali e Internazionali. Organizza inoltre festival, rassegne ed eventi speciali in collaborazione con Comuni, Enti pubblici e privati.



Teatro Dadà – Piazza Curiel 26, Castelfranco Emilia

Biglietteria: dal giovedì al sabato dalle 10 alle 13.30.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 15.30.

Tel. 059.927138 - info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com

Online su vivaticket.it



Biglietti: Adulto € 8,00, Bambino (fino a 12 anni) € 5,00, Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad