"Ferrari 2000", uno spettacolo con Andrea Ferrari alla Polisportiva Modena Est il 2 febbraio

Venerdì 2 febbraio alle ore 21 presso la sala teatro della Polisportiva Modena Est, in viale dell'Indipendenza, 25 debutta il Tour del Sorriso 2024 dell'attore comico Andrea Ferrari con lo spettacolo Ferrari 2000. Dopo il successo della passata stagione, l'appuntamento con il beniamino modenese Ferrari è atteso dal pubblico, ed è l'occasione per assistere ai nuovi monologhi e caratterizzazioni che l'attore proporrà rendendo la platea partecipe e vera protagonista della serata. 90 minuti di divertimento dove si toccheranno anche gli argomenti d'attualità locali e nazionali, come il limite dei 30 km orari e la carenza di personale nel servizio pubblico dei trasporti: tutto in chiave ironica ed umoristica.

Andrea Ferrari ha festeggiato la scorsa stagione il 25° anno da professionista in campo teatrale dimostrando si saper spaziare dal teatro brillante alla prosa classica, infatti, nella prossima Primavera sarà impegnato nel dramma Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello. Diplomato alla Scuola Civica di Milano, è autore SIAE e direttore della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale. Lo spettacolo è organizzato dalla Polisportiva Modena Est all'interno di una ricca rassegna comica che si protrae sino ad aprile. L'ingresso allo spettacolo è di euro 10,00 + la tessera soci di 2,00. Per prenotazioni telefonare allo 059 283449 dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,30 oppure scrivere una e-mail a: info@polisportivamodenaest.it.