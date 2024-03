Passeggiando tra le fiabe con Andrea Ferrari

Continuano gli appuntamenti al teatro Tempio di Modena: sabato 23 marzo alle 21 è di scena l'incontro-spettacolo “E vissero (quasi) tutti felici e contenti – La Magia delle Favole” scritto e interpretato da Andrea Ferrari. Una suggestiva passeggiata nella narrazione fantastica che ha per protagonisti gli autori, le storie e i personaggi più celebri che fin da bambini abbiamo accolto e sono, ancor oggi, parte della nostra vita e che, a nostra volta, tramandiamo alle nuove generazioni: protagonisti e vicende che inducono curiosità, allenando la fantasia del lettore e dello spettatore non senza quel pizzico di timore e paura che conferiscono ai fatti la loro funzione didattica e pedagogica.

Sarà interessante esaminare le differenze che distinguono la favola dalla fiaba ma soprattutto, di come l'incipit e l'epilogo delle fiabe portino ancor oggi a delle riflessioni: “C'era una volta” e “Vissero tutti felici e contenti”. Quest'ultima espressione non la si trova nei testi originali: è il frutto di rielaborazioni e adattamenti, ecco perché il recital porta nel titolo l'aggiunta dell'avverbio “quasi”: ad indicare che se pur la storia è a lieto fine non tutti i personaggi (anche tra coloro che hanno avuto una riscossa) sono felici e contenti.

Una svolta, nella chiave di lettura di questi testi, è stata portata da Walt Disney con memorabili lungometraggi e disegni animati che hanno rivisitato e reso meno efferati i racconti rispetto agli originali. Una chiave di lettura che porterà il pubblico a riflettersi negli eventi, e a divertirsi ricavandone, nel contesto narrato, la contemporaneità. Tutti noi abbiamo tratti di Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Peter Pan, Pierino e il Lupo o dei protagonisti de “La fattoria degli animali” di Orwell, della Formica e la Cicala, di Pinocchio, della Sirenetta o di Barbablù.