Antivigilia sul Sentiero dei Metati, un trekking con Walk-In

Sabato 23 dicembre, ritrovo ore 9.30 puntuali presso il parcheggio del piazzale Fairbanks di Fanano, rientro per le ore 13.30 circa.

Escursione semplice proprio sotto al paese di Fanano. Passeremo da un affascinante bosco di abeti, attraverseremo il gorgogliante torrente Fellicarolo e con passi lenti e silenziosi esploreremo il sentiero dei metati - gli antichi essicatoi per castagne - nella sua versione invernale. In questo tempo di avvento, di attesa, ci sintonizzeremo con la Natura e i suoi ritmi, lasceremo che l'essenzialità e apparente immobilità di questa stagione possano rigenerarci e regalarci forse qualche messaggio... da portare a casa sotto l'albero!

Durante la camminata saremo accompagnati da giocose pratiche di Ecopsicologia e Mindfullness in Natura e, al suo termine, ciascuno sarà libero di rifocillarsi e passeggiare per le vie di Fanano, impreziosita con decorazioni e mercatini di Natale.

Difficoltà: circa 5km e 200m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking alte alla caviglia e con suola scolpita, abbigliamento caldo e comodo a strati, berretto e guanti, acqua o tisana, merenda, bastoncini trekking consigliati.

Conduce: Cristina Mori - psicologa, istruttrice mindfullness, guida ambientale escursionistica. Costo: adulti 20 euro, bambini/ragazzi fino a 18 anni 10 euro. Prenotazione obbligatoria (possibilmente entro 48h prima): Cristina - 3408628932, walkin.cm@gmail.com.