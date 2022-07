Tornano gli spettacoli nel cortile del Teatro Tempio con l' "L'armata Brancaleone"

Ritorna in scena venerdì 8 luglio alle ore 21, presso il Teatro Tempio di Modena, “L’armata Brancaleone”, una proposta di Teatrodiungiorno tratta dall’omonimo film di Monicelli del 1966. Per la regia di Francesco Terrano, saranno sul palco: Vincenzo Barbieri, Clementina Buonanno, Alessandro Cattafesta, Raffaella D’Aulerio, Giuseppe Di Matteo, Domenico Federico, Marco Fiori, Giorgia Galli, Sabino Genovese, Marco Pozzi, Floriano Terrano.

Il leggendario condottiero Brancaleone e la sua truppa si muovono in un medioevo surreale e onirico. Lungo e periglioso è il cammino dei protagonisti. La meta è lontana, eppure è così incantevole che il suo pensiero tutto fa sopportare. Nel frattempo, i pericoli sono ovunque. Violenze, saccheggi, epidemie e l’illusione fugace dell’amore, non sempre così cortese. Insomma, un medioevo tanto lontano eppure così vicino. Per fortuna che Brancaleone con una risata ci salverà!

Lo spettacolo si terrà all’aperto, nel cortile esterno del Teatro Tempio in viale Caduti in Guerra 192 a Modena. Ingresso 10 euro, è consigliata la prenotazione. Saranno adottate le prescritte misure di sicurezza anti Covid-19. Per info e prenotazioni: tel. 3491931877, info@associazionetempio.it.