Tra i filari come in galleria con “Arte in vigna” a Castelnuovo

Si rinnova l’appuntamento con la rassegna “Arte in vigna – Unire due mondi”, in programma domenica 24 marzo dalle 11 presso l’azienda agricola Pistoni di Castelnuovo Rangone. Sede inusuale per una mostra d’arte, i filari dell’azienda agricola castelnovese saranno cornice d’eccezione per un nutrito numero di opere pittoriche, scultoree e fotografiche, valorizzate dal contesto agricolo in cui saranno immerse.

Laboratori artistici, un concorso a premi e l’enogastronomia locale: sono questi gli ingredienti che renderanno speciale anche questa edizione di “Arte in vigna”. Nel corso dell’evento, patrocinato dal Comune di Castelnuovo Rangone, verranno premiate le opere più meritevoli in base al giudizio di una giuria apposita e verrà organizzata una degustazione di prodotti tipici locali.

L’evento è ad ingresso libero, in caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a domenica 7 aprile.