"Atipico Festival", la Cgil propone il festival sul mondo della cultura e dello spettacolo

Un week-end di incontri, musica e arte per esprimere l’importanza della cultura come partecipazione democratica, crescita personale e interpretazione del mondo. E’ stato presentato stamattina in conferenza stampa “Atipico Festival”, tre giorni 14, 15 e 16 ottobre, organizzati dalla Cgil di Modena, con la direzione artistica dell’Associazione Outer Aps che propone un cartellone di appuntamenti per far vivere alla città e al territorio provinciale il mondo della cultura e dello spettacolo da una prospettiva insolita, quella del mondo del lavoro. Sede degli eventi sono alcuni dei luoghi più simbolici della città e della provincia (Studio Tape, Vibra Club, La Tenda, Cortile del Leccio e in provincia Fondazione Fossoli-Carpi, Circolo Arci Fermata 23-Camposanto e Salotto Regina-Sassuolo), in una rinnovata connessione con i mondi e le professioni della produzione culturale. “Non esiste partecipazione senza cultura – afferma Daniele Dieci segretario - Quando abbiamo pensato al Festival avevamo in mente un grande obiettivo: favorire uno scambio, riscoprire il protagonismo di cittadine e cittadini dentro alla vita della nostra comunità, aprendo il sindacato ad idee nuove”.

Il nome Atipico identifica la natura e l’obiettivo del festival: “guardare a un mondo del lavoro diverso da quello a cui solitamente si approccia il sindacato, - spiega Roberta Orfello segreteria Cgil Modena - dando spazio ad artisti, autori e addetti ai lavori che raccontano cosa vuol dire lavorare in questo settore, il contesto e le dinamiche in cui svolgono la propria attività”.

Il lavoro culturale raccontato dai suoi protagonisti attraverso incontri, talk, presentazioni e dibattiti. Inoltre, durante i tre giorni sono affrontati alcuni dei temi centrali del dibattito pubblico: dal cambiamento climatico all’accoglienza, attraverso le parole di esperti ma anche grazie al contributo dei linguaggi artistici che da sempre interpretano e anticipano istanze della società contemporanea e nuove, a volte laterali, visioni.

“Il mondo della cultura vive di professionisti e di associazionismo – afferma Alberto Bello presidente Associazione Outer Aps - approfondire la relazione tra questi mondi completa il lavoro di offerta culturale che da anni cerchiamo di proporre collaborando con pubbliche amministrazioni ed enti, in particolare questo di Atipico è per noi un percorso parallelo che ci permette di completare il nostro lavoro di ricerca musicale ampliando il discorso ad altre forme d’arte e a temi sociali a noi cari, confrontandoci attivamente con chi ne ha fatto una ragione di vita e chi, come la Cgil, ha deciso di ascoltare queste voci fuori dal contesto tradizionale del lavoro."

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, se non diversamente specificato e fatto salvo il tesseramento nelle sedi di circoli. Il programma è a cura di Outer Festival e Cgil Modena

Di seguito il programma consultabile su www.atipicofestival.it, e sui social Facebook , Twitter e Instagram.

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022

ore 18:00 - Studio Tape, via Carteria 60

ANDREA CHIESI / ROBERTO ALFANO

vernissage mostra

talk con Claudio Musso e D406 alla presenza degli artisti

ore 23:30 - Vibra Club, via IV Novembre 40

DAYKODA Live

BROKE ONE Dj Set

—Atipico party

ingresso gratuito riservato ai soci ARCI

SABATO 15 OTTOBRE 2022

ore 20:00 - La Tenda, viale Monte Kosica-angolo viale Molza

Gianluca Ruggieri (Altreconomia) con Andrea Zanni (Domani)

presentazione del libro “Che cos’è la transizione ecologica - Clima, ambiente, disuguaglianze sociali. Per un cambiamento autentico e radicale” (Altreconomia, 2021)

ore 21:30

Damir Ivic in conversazione con Indian Wells

ore 22:40

INDIAN WELLS Live (concerto di musica elettronica)

con il patrocinio del Comune di Modena.

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

ore 12:30 - Bocciofila La Sirenella, via Monte Grappa 47

Pranzo Atipico!

Menù fisso tradizionale, 25€

(per prenotazioni info@atipicofestival.it)

ore 18:00 - Cortile del Leccio, via Francesco Selmi 67

Don Mattia Ferrari (Mediterranea) e David Yambio (refugees in Libya)

presentazione del libro “Nodi Bolina, diari di Mediterranea”

modera Anna Ferri (Arci Modena)

Presentazione del progetto di coworking e ristorante “ROOTS:”

con il patrocinio del Comune di Modena.



Carpi - Fondazione Fossoli

Domenica 16 Ottobre, ore 10:00

visita guidata al Campo di Fossoli e visita alla ex Sinagoga

prenotazioni: info@atipicofestival.it

Camposanto - Circolo Arci Fermata 23

Sabato 15 Ottobre, ore 17:30

Sulla soglia - Itinerario D'Ascolto per Camposanto (MO)

percorso a piedi o in bicicletta, con una app alla scoperta dei luoghi insoliti.

segue brindisi e talk

con il patrocinio del Comune di Camposanto

Sassuolo - Salotto Regina

Domenica 16 Ottobre, ore 18:00

Music is My Radar, Storia di una Radio

a cura di RadioAntenna1