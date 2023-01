Presentazione di “Attenti a noi due” otto incontri per la coppia al Centro per le famiglie

Al Centro famiglie del Comune di Modena, in via del Gambero 77, sarà presentato un percorso di arricchimento della relazione di coppia. Il ciclo di incontri, intitolato “Attenti a noi due” è una nuova proposta del Centro famiglie insieme alla l’associazione Noé odv, rivolta a coppie che vivono insieme da poco tempo o che hanno in progetto di farlo e a giovani genitori.

Giovedì 26 gennaio alle ore 18 si svolge l’incontro di presentazione in cui già si raccolgono le iscrizioni per formare il gruppo di coppie che, guidato da un tutor esperto, si troverà per complessivi otto incontri in programma una volta al mese nel fine settimana.

La partecipazione è completamente gratuita e su iscrizione, infatti i posti sono limitati. Durante gli incontri è prevista inoltre l’attivazione di un servizio di babysitting per agevolare la partecipazione di coppie con figli.

Per informazioni e iscrizioni: Centro per le famiglie tel. 0598775846 o centroperlefamiglie@ mediandoweb.it e associazionenoe@gmail.com