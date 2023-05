Chef d'eccezione e grandi scrittori alla seconda edizione di Autori in Vigna

Per il secondo anno torna la rassegna Autori in Vigna che unisce le parole alla convivialità e al buon cibo. Quest’anno sono ben cinque gli appuntamenti, che vedranno ospiti d’eccezione raccontare e raccontarsi all’interno della splendida cornice dell’Acetaia Villa San Donnino di Modena. Ogni serata inizierà alle 19.30 con l'opportunità di una visita all'Acetaia e con un Welcome drink ai partecipanti. Dalle 20.30 avrà inizio la cena nel corso della quale gli ospiti, degustando le ricette appositamente preparate dagli Chef, potranno dialogare con l'Autore. Durante la cena lo Chef presenterà le proprie preparazioni e i prodotti che ha utilizzato.

Da giovedì 8 giugno per quattro giovedì, e con una serata finale sabato 1 luglio, pensata anche per coloro che trascorrono a Modena il fine settimana, grandissimi nomi del panorama editoriale italiano contemporaneo si succederanno per condividere aneddoti ed esperienze con gli ospiti, parlando non solo dei propri romanzi ma anche di come vivono il mestiere della scrittura. Il tutto accolti dall’abbraccio delle vigne, davanti a un menù speciale, creato su misura per ognuno di loro da uno chef del Consorzio Modena a Tavola, pensato appositamente per la serata. Gli chef, che si susseguiranno durante il corso delle cinque serate, proporranno anche quest’anno una loro interpretazione dei prodotti tipici del territorio, per declinare i sapori modenesi e presentare un menù a chilometro zero, con qualche incursione nella sperimentazione, arricchito dall’abbinamento ad altrettante selezionate Cantine, che saranno anch’esse protagoniste nella presentazione dei cinque menu proposti dagli Chef nelle cinque serate. L’unione perfetta tra l’Anima e la Gola è infatti la filosofia del Consorzio, pietra portante di tutte iniziative gastronomiche a cui prende parte sul territorio modenese e in molti eventi ufficiali su tutto il territorio nazionale.

Ha affermato Stefano Corghi Presidente del Consorzio Modena a Tavola sull’iniziativa: “Dopo una bellissima prima edizione, riuscita con grande successo e gratificazioni sia da parte degli chef che degli autori, quest’anno proponiamo una nuova serie di incontri allargando lo sguardo. Quello che nel 2022 poteva essere il timore di come affrontare una nuova avventura, quest’anno si è trasformato in enorme entusiasmo: arricchiremo la rassegna di contenuti sia a livello letterario che culinario, con al centro Modena e i suoi prodotti, come contorno la magnifica location delle vigne di villa San Donnino, dove respirare i nostri profumi, e il tutto diventerà magico aggiungendo grandi autori e grandi storie”.

L’8 giugno apre la rassegna Carlo Lucarelli, nato a Parma, ha esordito nel mondo letterario con il libro “Carta bianca” nel 1990. Giornalista oltre che scrittore, Lucarelli nel tempo ha collaborato con diversi giornali e riviste tra cui Il Manifesto, L’Europeo, Il Messaggero, L’Unità e XL. Dal 1999 al 2009 ha condotto “Blu notte – Misteri italiani” su Rai 3. Per la televisione nel 2008 ha ideato la fiction “L’ispettore Coliandro”. Dal 2021, su Sky Arte, conduce il programma “Lucarelli racconta”. Lo chef che cura la serata è Anna Maria Barbieri di Antica Moka.

Il 16 giugno è la volta di Felicia Kingsley, carpigiana, scrive romanzi rosa che puntualmente diventano best seller. Lavora come architetto, professione che alterna alla scrittura. Ha esordito con il romanzo “Matrimonio di convivenza”, inizialmente autopubblicato, e poi riproposto da Newton Compton, che è diventata la sua casa editrice pubblicando altri undici romanzi. Scrive sotto pseudonimo. Il suo ultimo romanzo è “Innamorati pazzi”, uscito nel 2023. A curare il menù della serata a lei dedicata, lo chef chef Davide Forghieri di Osteria Emilia.

Il 22 giugno è ospite Giuliano Pasini, nato a Vignola e cresciuto a Zocca, dopo gli studi classici si è laureato in giurisprudenza all'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Vive a Treviso e ha esordito per TimeCRIME nel 2012 con il romanzo “Venti corpi nella neve”, che ha ottenuto un notevole successo di pubblico. I suoi romanzi, tradotti in Germania, Austria e Svizzera, si sono aggiudicati i premi Mariano Romiti, Massarosa, Provincia in giallo, Sapori del giallo, Lomellina in giallo. Per lui, a curare la serata è lo chef Emilio Barbieri di Strada Facendo.

Il 29 giugno arriva Sara Rattaro, genovese, plurilaureata, docente di scrittura alla “Fabbrica delle Storie” di Milano, da lei ideata e diretta in collaborazione con Morellini Editore. Fa il suo esordio nel 2010 e da allora non manca di scrivere romanzi molto amati dai lettori, che vincono diversi premi letterari tra cui Città di Rieti, Bancarella e Fenice Europa: “Un uso qualunque di te” è stato un caso letterario. Dal 2017 scrive anche per ragazzi, pubblicando per Mondadori e DeAgostini. Lo chef che cura la serata è Simone Guerra de La Busa.

Il 1 luglio chiude la rassegna Marcello Simoni, nato a Comacchio, laureato in Lettere, archeologo, ricercatore storico, autore di saggi, bibliotecario, nel 2011 ha esordito in Italia con il thriller storico “Il mercante di libri maledetti”, dando il via a una carriera di scrittore ormai consolidata. Le sue saghe sono pubblicate da Newton Compton e da Einaudi Editore, e inoltre ha pubblicato con La Nave di Teseo, Add Editore e Mondadori. L’ultima fatica è “Il pozzo delle anime” (2023). Il menù dell’ultima serata è curato dallo chef Stefano Corghi de Il Luppolo e l'Uva.

L'azienda Agricola Acetaia Villa San Donnino che ospita l’evento è situata a pochi km da Modena ed è specializzata nella produzione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. La meravigliosa villa Liberty della tenuta è celebre per gli affreschi e le decorazioni dell’artista Aroldo Bonzagni (1887-1918) e per aver fatto da sfondo a una pietra miliare della cinematografia mondiale, il lungometraggio Novecento di Bernardo Bertolucci. Sarà possibile visitare l’acetaia accompagnati dai proprietari, prima dell’inizio della serata. Davide Lonardi, il padrone di casa, racconta: “Siamo orgogliosi di potere ospitare la seconda edizione di AUTORI IN VIGNA e ringraziamo il Consorzio Modena a Tavola per aver scelto anche quest’anno Acetaia Villa San Donnino, perché significa che abbiamo lasciato un buon ricordo a chi è stato ospite. Inoltre, il 2023 rappresenta per noi un anno e ricorrenza molto importanti, in quanto celebriamo il ventennale dell’apertura dell’acetaia ai visitatori. È proprio grazie a loro che abbiamo potuto fare conoscere la nostra piccola realtà al mondo intero, attirando sempre più persone che, apprezzando il nostro operato, hanno contribuito a renderci ciò che siamo oggi: una piccola grande famiglia desiderosa di espandersi, ma sempre legata alle proprie radici. Proprio per questo la rassegna rappresenta per noi un’ulteriore occasione per raccontare la nostra storia ad un nuovo pubblico. Ci terrei a sottolineare l’unicità di questo evento, perché coinvolge gli spettatori a 360 gradi, toccando la mente, attraverso il dialogo e confronto con i propri autori preferiti, il cuore, attraverso la scoperta delle tradizioni della propria terra e i sensi, attraverso i sapori e i profumi della cucina del territorio. Mi auguro che questa nuova edizione possa avere ancora più successo di quella precedente e che sia solo la seconda di una lunga serie.”

Il pubblico può richiedere informazioni e prenotarsi telefonando a VisitModena 059.2032660 o collegandosi al link https://www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-tra i-sapori/autori-in-vigna. La direzione artistica delle cinque serate è affidata alla scrittrice e organizzatrice di eventi letterari Elisa Eliselle Guidelli, che accompagnerà gli autori attraverso il viaggio nei propri ricordi e permetterà al pubblico di conoscere meglio loro e le loro opere. Lo spazio bookshop è curato dalla Libreria Giunti di Modena. Dove: Via Medicine, 25/1, 41126 San Donnino MO – nei pressi dell’uscita di Modena Sud Quando: 8 giugno – 15 giugno – 22 giugno – 29 giugno – 1 luglio 20 luglio 2023 Orari: - Visita acetaia ore: 19.30 - Cena 20.15.