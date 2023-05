Avis Multicolor Run, aperte le iscrizioni per la corsa più colorata dell'estate

Iscrizioni aperte per la camminata più allegra che c’è di domenica 18 giugno, promossa da Avis Provinciale di Modena insieme a Bosch Rexroth Oil Control per correre insieme verso l’inclusione e oltre le diversità.

Natura, benessere, allegria e solidarietà saranno gli ingredienti della Multicolor run for diversity & inclusion, camminata non competitiva con gettito di colori in programma domenica 18 giugno a Castelvetro con partenza dal Parco San Polo. Due gli itinerari, uno pianeggiante di 2 km adatto a tutti, uno leggermente più impegnativo di 5 km, da percorrere senza stress da prestazione sportiva, col solo obiettivo di divertirsi e stare insieme in una festa che continuerà anche dopo la corsa.

Nella formula “colorata” divenuta ormai popolare, la Run è promossa da Avis Provinciale di Modena, a chiusura degli eventi dedicati alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno, insieme a Bosch Rextroth Oil Control, l’azienda del gruppo tedesco con sede a Nonantola, Pavullo e Vezzano sul Crostolo che rinnova la collaborazione con l’associazione del dono per questo nuovo progetto responsabile. Anche in questo caso le finalità della manifestazione saranno ispirate alla solidarietà, in particolare ai temi della diversità e dell’inclusione.

A beneficiare dei ricavati della corsa saranno infatti quattro associazioni che si occupano sui nostri territori di disabilità, inclusione, inserimento giovanile: Anfass di Modena, FrignAut di Pavullo, Giunchiglia-11 di Nonantola, Il Posto Giusto di Vezzano sul Crostolo.

Ad illustrare l’evento nella sede della Provincia di Modena venerdi 19 maggio, alla presenza del presidente Fabio Braglia, sono intervenuti i responsabili di Avis e di Bosch Rextroth Oil Control, i rappresentanti dei Comuni di Castelvetro, Nonantola, Pavullo, Vezzano sul Crostolo e quelli delle associazioni cui andranno devoluti i fondi raccolti. Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questa iniziativa testimonia il fondamentale contributo di Avis nella promozione di corretti e sani stili di vita e di quanto realtà del mondo privato come ad esempio Bosch Rextroth Oil Control siano in stretta sinergia col territorio, cooperando per una comunità più coesa e sana. Non si tratta quindi di promuovere “solo” un evento sportivo, ma di offrire un’opportunità a tutti di vivere un momento di sensibilizzazione e di educazione civica». «La Multicolor Run è il frutto di una collaborazione fra due realtà che operano in mondi diversi - commenta il presidente di Avis Provinciale Cristiano Terenziani - e che da un primo progetto di educazione alla salute sono andate oltre, per creare insieme momenti di socialità e aggregazione per la propria comunità. Per Avis questa kermesse rappresenta inoltre la miglior occasione per festeggiare la Giornata Mondiale del Donatore e ringraziare i nostri 30.000 volontari che ogni giorno garantiscono la disponibilità di sangue e vita alle strutture sanitarie della provincia».

Gli fa eco Flora Garraffa, responsabile per la Sicurezza, Ambiente e Facility Management del Gruppo Bosch Rexroth Oil Control e promotrice delle iniziative dell’Agenda 2030 «Obiettivo del Goal 17 dell’Agenda 2030 è quello di rafforzare la collaborazione tra i diversi attori di un territorio per uno sviluppo sostenibile. Noi tra i compagni di viaggio che condividono i nostri stessi valori abbiamo scelto Avis, con cui lo scorso anno abbiamo promosso il dono del sangue tra i nostri collaboratori. Oggi vogliamo raggiungere un altro traguardo sui temi della diversità e dell’inclusione. L’idea della camminata/corsa colorata nasce dalla convinzione che ogni colore è unico nella sua bellezza ma quando è insieme a tutti gli altri può formare il grande spettacolo dell’arcobaleno».

La “Corsa multicolore” prenderà il via alle 10.30 al Parco San Polo (ritrovo dalle 8.30) con un primo lancio di colori, per snodarsi sui due circuiti fra le colline di Castelvetro e chiudersi di nuovo al parco. Lungo il percorso i runner incontreranno diversi color point dove gli addetti spareranno polveri di varie tinte, per arrivare al traguardo interamente cosparsi di colore. Anche ciascun partecipante sarà dotato di un kit multicolor composto da zainetto, tshirt, bottiglietta d’acqua e buste di colore per giocare a dipingere i compagni di camminata.

All’arrivo prenderà il via la festa nel parco fino alle 18 con lo stand gastronomico gestito dai volontari Avis e l’animazione musicale a cura dei dj di Radio Stella. Presenti anche i punti informativi delle associazioni, a disposizione di chi vorrà conoscere meglio le loro attività. Le iscrizioni sono già aperte sul sito di Avis Provinciale di Modena. Prenotandosi on line ci si potrà assicurare il kit della corsa, che andrà ritirato la mattina prima della partenza. Sarà possibile iscriversi anche in loco il giorno stesso della manifestazione, con consegna dei kit fino ad esaurimento.