Babbo Natale si cala dal Castello di Formigine, un altro weekend di iniziative

Prosegue il fitto calendario natalizio che sta animando il dicembre formiginese, tra bancarelle creative, iniziative per bambini, musica, enogastronomia e tanto altro. Nel fine settimana che anticipa il Natale, domenica 17 dicembre alle ore 10 è in programma la discesa di Babbo Natale dalla Torre dell’orologio del Castello. L’iniziativa è a cura di Avap con il supporto tecnico dei volontari del Club Alpino Italiano Sezione Modena. Nel pomeriggio, alle ore 16, lo stesso luogo ospiterà la discesa dell’Angelo a cura della Parrocchia di Formigine con il supporto, di nuovo, dei volontari del Club Alpino Italiano. A fare da cornice all’evento ci sarà la rappresentazione del presepe animata dai bambini che, accompagnata dal coro dei ragazzi, partirà alle ore 15 dall’oratorio.

Ma non sono gli unici appuntamenti del weekend. Da sabato 16 e fino a domenica 7 gennaio nella chiesa della Madonna del Ponte di via San Pietro sarà visitabile il presepe artistico (sabato: 10.30-12, festivi: 10.30-12 e 16-18). Sabato in piazza Calcagnini, oltre al mercatino dell’artigianato presente tutto il giorno, sarà allestito, dalle 11 alle 17, il Formigine Brick Festival, laboratori per tutte le età, gare di velocità e tantissimi mattoncini con cui poter giocare. Dalle 14 alle 18 Babbo Natale sarà in attesa dei bambini per ricevere le letterine. Due iniziative in programma anche presso la biblioteca Daria Bertolani Marchetti: alle 16 si terrà il gruppo di lettura “Tutte storie” incentrato sul romanzo “Il tram di Natale” di Giusuè Calaciura, mentre alle 17 è in programma un nuovo appuntamento con “KmZero ragazzi”, rassegna letteraria con autori e autrici del nostro territorio per parlare dei loro libri per ragazzi. Ospiti del pomeriggio, in dialogo con Patrizia Ponzoni, saranno Luisa Menziani con il suo “Un anno con Mrs. Rose Bear”, Fabiola Monticelli con “Ancora una!” e Beppe Manni con “Le favole dell’ocarina bianca”.

Domenica 17, oltre al mercatino giornaliero, si terrà la vendita di stelle di Natale per l’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici a cura di Fondazione ANT Onlus dalle 8 alle 13. Alle ore 10 a Corlo si terrà il “Natale dello sportivo”, messa nella chiesa parrocchiale e, a seguire, rinfresco presso la palestra comunale. All’interno di Sala Loggia a Formigine, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, il Gruppo Amici di Follerau organizza l’immancabile “Pesca di Natale”, e dalle 15.30 alle 18.30 il Centro per le Famiglie di Casinalbo ospiterà “Green movement”, narrazioni, laboratori creativi e giochi di movimento per bambini e famiglie a cura del CSI Modena. Domenica alle 16 e alle 17.30 nel Castello si terrà “Crea il tuo segnaposto natalizio", laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni, mentre alle 17 presso l’Auditorium Spira mirabilis si terrà un Concerto di Natale a cura del Flauto Magico. La giornata si chiuderà alle 20.45 in Polisportiva con la tombola.

Tutti i sabati e le domeniche di dicembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, la Vigilia di Natale e l’ultimo giorno dell’anno solo al mattino, il Museo del Castello sarà aperto con ingresso gratuito (a esclusione dei gruppi), con prenotazione consigliata. Il Museo sarà aperto anche il giorno di Santo Stefano, il primo giorno dell’anno e il giorno dell’Epifania nel pomeriggio. Negozi aperti tutte le domeniche di dicembre, fino al 7 gennaio.

Il programma è a cura dell’Assessorato al Coordinamento eventi del Comune di Formigine in collaborazione con Bernardi Group, Proform e altre associazioni e parrocchie del territorio.