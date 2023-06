Al Parco Ducale di Sassuolo un grande riallestimento de "Le Baccanti"

Biglietto prima fila 18 €, Biglietto unico 15 €, Biglietto ridotto (under 12) 10 €

Con la regia di Marco Marzaioli, a cura dell'Associazione Culturale STED, andrà in scena un grande riallestimento de “Le Baccanti”, l’opera greca di Euripide. L’operazione è una co-creazione che assembla un'intera comunità, così come era in origine nel fenomeno delle antiche tragedie greche.

Al fianco degli attori protagonisti, 50 persone, riunite da una call aperta a tutti i cittadini di Modena e Sassuolo e a tutte le realtà culturali del territorio, formeranno il grande coro della tragedia: un gruppo organico che, guidato dai professionisti dell’associazione STED, parlerà e danzerà all’unisono, battendo il tempo della vita ed esprimendo il pensiero della città. Tra loro anche 15 ballerini della scuola di danza STED che accompagneranno con il corpo le parole di Euripide.

La vicenda di Dioniso diviene espressione della realtà. Egli è il dio di tutti e, come tale, accoglie nel suo culto chiunque lo voglia, vecchi e giovani, donne e uomini, schiavi e padroni. Così farà lo spettacolo stesso, che renderà protagonista della vicenda questo grande coro disomogeneo, intergenerazionale e con esperienze diversificate.

Un grande gruppo unito da un unico desiderio: condividere momenti di cultura e bellezza. Grazie alla sua inclusività, Dioniso assume così una funzione costruttiva e creativa. “Le Baccanti” replicheranno anche a Modena, nel mese di settembre.