In programma Balloon Adventures del Collettivo Clown per la rassegna Sciroppo di Teatro

Terzo e ultimo appuntamento al Troisi di Nonantola con la rassegna Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che invita i bambini a teatro con la “ricetta” del pediatra. Domenica 17 marzo alle ore 17 è in programma Balloon Adventures del Collettivo Clown. Due piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguire un palloncino. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra?

Gli attori, attraverso l'utilizzo dei palloncini, creano immagini e sensazioni finalizzati alla narrazione; una narrazione che vuol mantenersi leggera, eterea e sognante, ma sempre attenta al comico.

I due personaggi si ispirano al cinema muto, alla natura indefinita dei clown del circo di una volta e al cinema di animazione. Nello spettacolo sono presenti diverse tecniche, tra cui manipolazione di palloncini, giocoleria, spinning di palloni, numero dell'uomo nel pallone, e pantomima.

Sciroppo di Teatro

Anche nel 2024 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra. Prosegue infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli limitrofi. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto - al prezzo di 3 euro - per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, con la consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia.

Teatro Troisi di Nonantola, Viale Rimembranze 8, Nonantola (MO)Biglietti: 7 € adulto - 5 € bambino - 4 € secondo bambino e oltre. Biglietto Sciroppo di teatro: 3 €

Orari di biglietteria: martedì e giovedì dalle h16.00 alle h19.00. Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà domenica alle ore 16.00 sino ad inizio spettacolo.

Info e prenotazioni: messaggio Whatsapp al 333 2401798, e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it Tel. 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria. Vendita online: www.vivaticket.com