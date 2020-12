Basta uno sguardo: dodici fotografie ritraggono l'anima del Mercato Albinelli

Inaugura sabato 12 dicembre alle ore 11 al Mercato Albinelli in via Albinelli 13, a Modena, l’esposizione ideata e organizzata dal Mercato Albinelli col sostegno di Banco BPM, a cura di Paola Ferrari. La mostra fotografica, intitolata "Basta uno sguardo" presenta 12 immagini che ritraggono operatori del Mercato Albinelli, colte dall’obiettivo di Davide Piferi De Simone. Scatti che testimoniano la sua capacità di coglierle nel loro presente, ma nel contempo isolarle dai dettagli della vita. Grafiche di Enzo Pancaldi.

Il Mercato Albinelli ha una lunga storia. Nei primi decenni del '900 l'Amministrazione affidò la progettazione di un luogo deputato al mercato dei generi alimentari ed iniziò le demolizioni nell'area compresa fra l'ex Contrada Carceri (intitolata nel frattempo al sindaco Albinelli) e via Mondatora. Il nuovo Mercato venne inaugurato il 28 ottobre 1931, elegante riparo ai venditori ambulanti di Piazza Grande. Il progetto, innovativo per l’epoca, prestava particolare attenzione alla tutela dell'igiene, prevedendo banchi di marmo per i pescivendoli, garantendo la fornitura di acqua corrente ad ogni postazione e progettando il pavimento in modo da facilitarne la pulitura. Con le volute in ferro che collegano le colonne portanti e al centro la bellissima fontana della “fanciullina con canestro di frutta”, opera del Graziosi, il Mercato Albinelli è il cuore pulsante della città. uno spazio in cui la modenesità si vive, si respira e si trasmette in modo positivamente contagioso.