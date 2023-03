Benessere in menopausa, al via il nuovo corso a Modena

Sono aperte le iscrizioni al terzo ciclo dei corsi Benessere in menopausa promossi dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Modena in collaborazione con l'Associazione Tao Yin Modena - La Tela di Penelope.

Il corso, che viene riproposto periodicamente in più periodi dell’anno e in sedi diverse, si avvale di antiche tecniche psicofisiche orientali (yoga e qigong), che possono essere d'aiuto in presenza dei sintomi più comuni del climaterio e per il raggiungimento di un'autonomia interiore e di una maggiore serenità.

Gli incontri sono rivolti a donne che abbiano raggiunto un'età minima di 40 anni e consistono in tecniche di respirazione e rilassamento, esercizi di controllo della postura, esercizi per lo scioglimento delle articolazioni e il rafforzamento della colonna vertebrale e tecniche per mitigare ansia e depressione.

Gli incontri del terzo ciclo del corso, in programma dal 5 aprile al 25 maggio, si svolgeranno mercoledì dalle 14.30 alle 15.45 nella Sala civica Cognento in via Traeri 100 e giovedì dalle 18.30 alle 19.45 nella Sala Barchetta in via Barchetta 77.

Per iscriversi è sufficiente compilare il format on line sul sito istituzionale del Comune (https://www.comune.modena.it/ form/domanda-di-preiscrizione- al-corso-di-benessere-in- menopausa). Le iscrizioni si raccolgono fino al 28 marzo.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Grande 17, tel. 059/20312, email: piazzagrande@comune.modena.it.