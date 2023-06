Al BLA c'è il gruppo di lettura condotto da Alice Torreggiani

Lunedì 19 giugno, alle 21, l'appuntamento con il Gruppo di lettura del BLA di Fiorano Modenese, condotto da Alice Torreggiani, parte da "Jezabel" di Irène Némirovsky.

Il romanzo ha inizio all'interno dell'aula del tribunale dove Gladys siede sul banco degli imputati accusata dell'omicidio di un giovane poco più che ventenne. Ma qual è la verità?

Dotata della straordinaria abilità di indagare il cuore femminile con chirurgica precisione, Irène Némirovsky svela a poco a poco il segreto di una donna che ha desiderato ardentemente di rimanere immutabilmente bella e di essere amata per sempre, a costo di uccidere.

Non è necessario aver già letto il libro per partecipare al Gruppo di lettura, basta essere curiosi di vivere una nuova esperienza oppure di confrontarsi con gli altri, oppure portare con sé la propria passione per la letteratura.

L’appuntamento è BLA, biblioteca ludoteca archivio di Fiorano Modenese e l'ingresso come di consueto è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel. 0536 833403 email: biblioteca@fiorano.it)

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.