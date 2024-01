Al Troisi di Nontantola va in scena "Black comedy" di Peter Shaffer

Una commedia esilarante. Quando le cose proprio non vogliono andare per il verso giusto. "Black comedy" di Peter Shaffer è lo spettacolo che andrà in scena al teatro Troisi di Nonantola il 23 marzo alle ore 21.00.

"… avrebbe dovuto essere la mia serata. La serata perfetta che ogni artista sogna di poter avere, prima o poi. Il collezionista miliardario più famoso di Londra, decide di vedere i miei quadri. Sarebbe passato stasera da casa mia per valutarli e comprarne qualcuno, se gli fossero piaciuti. Una svolta alla mia vita, finalmente! Allora, per rendere più accattivante l’arredamento del mio studio da talentuoso ma ahimè, squattrinatissimo artista, prendo“in prestito” da Harold, il mio vicino di casa fuori Londra per qualche giorno, alcuni dei suoi eleganti pezzi di mobilio per rimetterli poi immediatamente al loro posto non appena Bamberger se ne fosse andato. Un piano perfetto… per la mia serata perfetta. Ma poi… Poi Carol, la mia nuova fidanzata, decide di presentarmi suo padre ed organizza l’incontro proprio per stasera… Ok, una complicazione in più ma la possiamo gestire. Poi la corrente elettrica se ne va e restiamo al buio… Vabbè, non perdiamoci d’animo. Poi telefona Clea, la mia ex fidanzata, dicendo che vuole vedermi subito… Ci voleva pure questa. Poi scendono i Furnival, i vicini del piano di sopra… Quei rompiscatole. Poi arriva Harold prima di… MALEDIZIONE!!! Poi Clea… Poi…"

La serata fa parte della rassegna "TeatrAMO teatro del territorio e solidarietà", ormai giunta alla 9 edizione organizzato dall'associazione ELFOAVVENTURE con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Nonantola.

Tutto il ricavato sarà utilizzato per finanziare progetti si sostegno allo studio in Africa (Madagascar e Zambia). Per informazioni e prenotazioni: 3355881505.